Dacia меняется: новый логотип, рестайлинг гаммы и ограничитель скорости

Год назад Dacia объявила о начале ребрендинга. Сперва новый логотип появился на онлайн-площадках марки, потом в печатных материалах, в начале 2022 года началось переоформление дилерских центров, и только теперь дело дошло до самих автомобилей.
Год назад Dacia объявила о начале ребрендинга. Сперва новый логотип появился на онлайн-площадках марки, потом в печатных материалах, в начале 2022 года началось переоформление дилерских центров, и только теперь дело дошло до самих автомобилей.
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