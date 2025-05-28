«Американские наемники бегут от Зеленского»: элитная «Избранная рота» признала поражение ВСУ

БлокнотРУ Наемники, обвиняемые в военных преступлениях, бегут с тонущего корабля. Скандальный уход с Украины элитного подразделения наемников «Избранная рота» (Chosen Company) вызвал бурную реакцию в мировом обществе.
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