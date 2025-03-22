Разбросанные манекены, перепуганные торговцы: Как выглядит Апраксин двор после зачистки силовиков

АС

Анатолий Страшко

А что мешает просто закрыть эту "Апрашку" , если это язва такая? Точнее -кто мешает? Кто может здесь ответить? Я думаю, пока в Заксе СПБ сидит кто-то подобный Вишневскому (агент, сидевший до последнего, пока пинком не выгнали) ничего не изменится. Этот двор уже притча во языцех, что только с ним не делали, что не обещали! А он существует. Вот спросите Беглова -почему так? Думаю дело в доходе в бюджет города. Интересно, а убыток от существования этой "язвы" кто-то подсчитывал? А ведь язва на любом теле очень опасна. А сколько таких язв в наших городах! А нам всё показывают "борьбу" с язвами в виде атак ОМОНА! Пудрит кто-то нам мозг. Кто?