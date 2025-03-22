Театр абсурда
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Театр абсурда

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Разбросанные манекены, перепуганные торговцы: Как выглядит Апраксин двор после зачистки силовиков

Разбросанные манекены, перепуганные торговцы: Как выглядит Апраксин двор после зачистки силовиков

Комсомольская правда - Санкт-Петербург Подобные рейды будут продолжаться. Анна ГРЕНЬ Товары на 5 млн рублей изъяли в рейде на Апраксином дворе.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Неужели???
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13 час.
ninikooo Митусова
Оказывается, если сильно захотеть, то все возможно. А Алиев пусть руководит в своем государстве.
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
А что мешает просто закрыть эту &quot;Апрашку&quot; , если это язва такая? Точнее -кто мешает? Кто может здесь ответить?  Я думаю, пока  в Заксе СПБ сидит кто-то подобный Вишневскому (агент, сидевший до последнего, пока пинком не выгнали) ничего не изменится. Этот двор уже притча во языцех, что только с ним не делали, что не обещали! А он существует. Вот спросите Беглова -почему так? Думаю дело в доходе в бюджет города. Интересно, а убыток от существования этой &quot;язвы&quot; кто-то подсчитывал? А ведь язва на любом теле очень опасна. А сколько таких язв в наших городах! А нам всё показывают &quot;борьбу&quot; с язвами в виде атак ОМОНА! Пудрит кто-то нам мозг. Кто?
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13 час.
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