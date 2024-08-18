«Есть разочарование от упущенной победы над «Зенитом»

В прошедшем пятом туре чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» потерял первые очки. Подопечные Сергея Семака с трудом спаслись от поражения в выездной игре с «Химками» (1:1), сравняв счет на последней минуте основного времени.
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