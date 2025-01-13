А вы слыхали о позорище в Вашингтоне? Майкл Макфол, бедный, чуть из подтяжек не выпрыгнул от негодования

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Комментарии
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Eduard
Эта гнида нас за что ненавидит,а за то что мы не гниды мигрантские таскающиеся по миру с чемоданами!
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8 час.
Eduard
Это гавно у нас ещё и жило!
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8 час.
Eduard
Это гавно у нас ещё и жило!Ему завидно,что у нас нет негров килограмов в 300?
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8 час.

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