Вице-премьер Хуснуллин подтвердил планы по запуску трассы М-12 до Тюмени в декабре 2026 года

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о планах завершить строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» до Тюмени в декабре текущего года.
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