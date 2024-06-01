Традиции сохраняются: в Карпиевом пруду Летнего сада вновь поселились Елисей и Любава

Выпуск пары лебедей на весь сезон — это давняя традиция Санкт-Петербурга, которая началась 73 года назад Сегодня лебединую пару выпускали в летнее плавание ученики Санкт-Петербургской гимназии «Альма Матер», директор Русского музея Алла Манилова и губернатор Александр Беглов.