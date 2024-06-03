В диапазоне между отчаянием и эйфорией: Итоги сезона тульского «Арсенала»

В субботу тульский «Арсенал» провел свой заключительный матч в сезоне 2023/24. Спортивный обозреватель холдинга «Региональные новости» Александр Устинов вспомнил как прошел этот сезон, подвел краткие итоги основных этапов и поразмышлял о ближайшем будущем тульского клуба.