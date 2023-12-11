Госдума рассмотрит во 2-м чтении законопроект об ответственности в сфере перевозок

Законопроект об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев будет рассмотрен Госдумой во втором чтении после одобрения поправок парламентским комитетом по госстроительству и законодательству.
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