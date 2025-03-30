Украина готовится к созданию космических войск

Для этого она создаёт управление космической политики, — замминистра обороны.Минобороны Украины создало Управление космической политики - для развития космических войск и спутниковых технологий, сообщила замминистра обороны Е.
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