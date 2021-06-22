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Чей это корейский мальчик? Поклонники с трудом узнали Юлию Снигирь из-за стрижки

Чей это корейский мальчик? Поклонники с трудом узнали Юлию Снигирь из-за стрижки

Не так давно Юлия Снигирь удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. И если изначально интернет-пользователи поддержали идею актрисы, то сейчас признаются, что попросту перестали узнавать исполнительницу роли Екатерины Великой.

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