НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Айдар Сәлахов: Татар көен дөньяга чыгарабыз дисәк, аны заманча телдә тәкъдим итәргә кирәк

Айдар Сәлахов: Татар көен дөньяга чыгарабыз дисәк, аны заманча телдә тәкъдим итәргә кирәк

Мәскәүдә яшәп, милли тамырларын югалтмаган, татар халык җәүһәрләрен яңадан торгызган виртуоз музыкант, баянчы Айдар Сәлахов милли кодны саклау, татар көен таныту юллары турындагы фикерләре белән уртаклашты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии