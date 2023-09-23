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В ISU не стали отвечать на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации на слушаниях по делу Валиевой

«Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении CAS, на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев», – заявил представитель Международного союза конькобежцев.

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