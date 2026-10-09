Украинский «жабогадюкинг» показывает себя во всей, что называется, «красе». Несколько часов назад мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тотальная коррупция в окружении Зеленского является огромной проблемой для Украины.
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