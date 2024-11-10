Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что Воздушно-Космические силы Российской Федерации в ночь с воскресенья на понедельник ударили по армейским базам ВС киевского режима неподалёку от города Запорожье.
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