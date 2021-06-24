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Сергей Марков: Ситуация с британским кораблем у Крыма у Фиолента показывает, насколько деградировала Британия

Сергей Марков: Ситуация с британским кораблем у Крыма у Фиолента показывает, насколько деградировала Британия

Мы имеем дело по сути дела с группой гопников, которые случайно захватили власть в бывшей великой Британии 1.

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Alex Немо
А поэтому и нужно просто топить, а не предупреждать! Дыры в борту или снесенные мачты от фотографов, встречающих корабли на пирсе, не спрячешь...
Татьяна
Похоже "бедные" британцы совсем голову потеряли ( и найти не могут!), как бы обратит внимание России на Британию, ну, совсем да края дошли: в Черном море заблудились! ( если кто не понял - это шутка).
виктор матвеев
В очередной раз умылись, ноты строчим с предупреждениями на которые кладут все кому не лень, по телевизору зубы выбиваем а как до дела, цирк устроили, волны побомбили.

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