Какой праздник отмечают православные верующие 23 декабря 2023 года Александр РезниченкоС помощью церковного календаря восточные христиане могут узнать, какие народные традиции и приметы есть у праздничного события, который отмечают 23 декабря 2023 года.
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