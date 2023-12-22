НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

63 подписчика

Какой праздник отмечают православные верующие 23 декабря 2023 года

Какой праздник отмечают православные верующие 23 декабря 2023 года

Какой праздник отмечают православные верующие 23 декабря 2023 года Александр РезниченкоС помощью церковного календаря восточные христиане могут узнать, какие народные традиции и приметы есть у праздничного события, который отмечают 23 декабря 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга и Иван SEIFERT
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх