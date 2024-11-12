Огненный шар в небе напугал жителей США

Падение спутника Starlink / © AMS / Jim Saueressig II Тысячи жителей юго-востока США стали свидетелями того, как фрагменты аппарата Starlink-4682 разлетались по небу, оставляя за собой светящийся след из обломков, видимый на многие километры.
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