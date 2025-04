К военному союзу Венгрии и Сербии может присоединиться Словакия - а не рассмотреть ли им возможность выхода к морю?

Юрий Ильинов

«Мы не союзники» Воспринимает ли сам Иран Россию как союзника? За ответом на этот вопрос далеко ходить не нужно – осенью прошлого года в интервью The New York Times посол Ирана в Армении Мехди Собхани признал, что интересы Москвы и Тегерана в регионе расходятся, и отказался называть Россию союзником. «Мы не союзники. У нас есть как разногласия, так и общие интересы, но это не значит, что мы союзники», – заявил тогда Собхани. Оно и понятно, Иран давно смотрит на Армению как на свою историческую область, именно поэтому предлагает разместить в регионе Сюнике иранскую военную базу и заменить российские войска иранскими. Стоит вспомнить и откровенно антироссийские высказывания нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которые впоследствии в России назвали «ошибкой перевода», а их цитирование — «попыткой разругать Россию и Иран». После подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в Тегеране поспешили подчеркнуть, что он не предполагает формирования военного союза. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса» – сказал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании. Сомневаются в том, что договор добавит что-то в двусторонние отношения России и Ирана, и иранские эксперты. В частности, Сейед Эмамиан, доцент Тегеранского политехнического университета, сооснователь Governance and Policy Think Tank (Иран), задается следующим вопросом: «Подписание договора — это проявление политической воли между Россией и Ираном с целью укрепления двусторонних отношений. Добавит ли он что-то новое в отношения России и Ирана или это бюрократический документ для институционализации отношений?». Вопрос вполне логичный, и ответ на него напрашивается следующий: Россия и Иран подписали договор для того, чтобы зафиксировать нынешний уровень сближения, а не для того, чтобы углубить партнерство в военной и экономической сфере. По большей части возможности для близкого сотрудничества для двух стран весьма ограничены, а их интересы совпадают далеко не по всем вопросам. России есть что предложить Ирану в военном отношении, однако Москва в этих вопросах также оглядывается на мнение других стран – в первую очередь Турции и Саудовской Аравии, которые куда более важны в плане экономического партнерства, – а эти страны не слишком одобряют усиление Ирана. Кроме того, следует учитывать, что для РФ приоритетным вопросом является СВО, а поэтому партнерство в этом плане ограничено. Никаких взаимных обязательств подписанный в январе договор не предполагает, а поэтому соблюдаться он будет в зависимости от интересов двух стран. Иран, например, не намерен признавать Крым частью РФ и занимает весьма осторожную позицию по части военного конфликта на Украине. Поэтому, подводя итоги, следует констатировать, что отношения Ирана и России, безусловно, вышли на новый уровень, и Тегеран можно назвать партнером и даже стратегическим партнером Москвы. Однако связано это партнерство с той международной ситуацией, в которой оказалась Россия, а союзником Москвы Тегеран никогда не являлся и не является.