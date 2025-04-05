К военному союзу Венгрии и Сербии может присоединиться Словакия - а не рассмотреть ли им возможность выхода к морю?

С чем связано сближение Ирана и России? Для того чтобы понимать суть взаимоотношений между Россией и Ираном, следует ответить на немаловажный вопрос: с чем связано сближение стран? А связано оно, прежде всего, с той сложной международной ситуацией, в которую угодила Россия после начала СВО. В условиях беспрецедентного санкционного давления и ухудшения отношений со многими странами России понадобились искать новых партнеров, и Иран в этом отношении оказался вполне удачным выбором. Иначе говоря, именно попытка изоляции РФ со стороны Запада сделала возможным сближение Москвы и Тегерана по многим вопросам. Сотрудничество России и Ирана действительно вышло на новый уровень, хотя нельзя сказать, что оно развивалось без проблем и в итоге переросло в дружбу или союзные отношения – подобные утверждения были бы явным преувеличением. Да, Иран в свое время помог России с поставками и производством беспилотников, были подписаны договоры о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, идут переговоры о строительстве газопровода транзитом через Азербайджан. При этом Иран не является важным торговым партнером для России – объем торгового оборота между странами за 2024 год, по данным иранской стороны, составил около 4 миллиардов долларов. Для сравнения — исходя из данных ФТС по общему товарообороту России за десять месяцев 2024 года ($584 млрд), на долю Китая пришлось около $197 млрд, Индии — $51 млрд, Турции — $48 млрд, Белоруссии — $41 млрд. Далее идут Казахстан, Южная Корея, Германия, Армения и Италия. Ирана в первой десятке нет и близко. И в этом отношении едва ли что-то изменится, ибо Ирану, по сути, нечего предложить Москве, учитывая размеры ее экономики. С политической точки зрения, после победы в Сирии протурецких боевиков, точек соприкосновения между странами также стало меньше, поскольку Сирия играла важную роль во взаимодействии стран на Ближнем Востоке. Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Ираном, в первую очередь, закрепляет уже имеющееся сближение между странами. Как справедливо отмечал специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в комментарии ТАСС: «Исходя из уже имеющихся параметров российско-иранского партнерства, подписание соглашения узаконивает ранее достигнутый странами уровень сотрудничества и упрощает его дальнейшую реализацию. Полнота реализации всех планов в текущих условиях, конечно, неочевидна».

Юрий Ильинов

«Мы не союзники» Воспринимает ли сам Иран Россию как союзника? За ответом на этот вопрос далеко ходить не нужно – осенью прошлого года в интервью The New York Times посол Ирана в Армении Мехди Собхани признал, что интересы Москвы и Тегерана в регионе расходятся, и отказался называть Россию союзником. «Мы не союзники. У нас есть как разногласия, так и общие интересы, но это не значит, что мы союзники», – заявил тогда Собхани. Оно и понятно, Иран давно смотрит на Армению как на свою историческую область, именно поэтому предлагает разместить в регионе Сюнике иранскую военную базу и заменить российские войска иранскими. Стоит вспомнить и откровенно антироссийские высказывания нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которые впоследствии в России назвали «ошибкой перевода», а их цитирование — «попыткой разругать Россию и Иран». После подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в Тегеране поспешили подчеркнуть, что он не предполагает формирования военного союза. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса» – сказал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании. Сомневаются в том, что договор добавит что-то в двусторонние отношения России и Ирана, и иранские эксперты. В частности, Сейед Эмамиан, доцент Тегеранского политехнического университета, сооснователь Governance and Policy Think Tank (Иран), задается следующим вопросом: «Подписание договора — это проявление политической воли между Россией и Ираном с целью укрепления двусторонних отношений. Добавит ли он что-то новое в отношения России и Ирана или это бюрократический документ для институционализации отношений?». Вопрос вполне логичный, и ответ на него напрашивается следующий: Россия и Иран подписали договор для того, чтобы зафиксировать нынешний уровень сближения, а не для того, чтобы углубить партнерство в военной и экономической сфере. По большей части возможности для близкого сотрудничества для двух стран весьма ограничены, а их интересы совпадают далеко не по всем вопросам. России есть что предложить Ирану в военном отношении, однако Москва в этих вопросах также оглядывается на мнение других стран – в первую очередь Турции и Саудовской Аравии, которые куда более важны в плане экономического партнерства, – а эти страны не слишком одобряют усиление Ирана. Кроме того, следует учитывать, что для РФ приоритетным вопросом является СВО, а поэтому партнерство в этом плане ограничено. Никаких взаимных обязательств подписанный в январе договор не предполагает, а поэтому соблюдаться он будет в зависимости от интересов двух стран. Иран, например, не намерен признавать Крым частью РФ и занимает весьма осторожную позицию по части военного конфликта на Украине. Поэтому, подводя итоги, следует констатировать, что отношения Ирана и России, безусловно, вышли на новый уровень, и Тегеран можно назвать партнером и даже стратегическим партнером Москвы. Однако связано это партнерство с той международной ситуацией, в которой оказалась Россия, а союзником Москвы Тегеран никогда не являлся и не является.