В преддверии Дня защитника Отечества в Орловской области сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили российские паспорта новым соотечественникам и юным орловцам

Церемония вручения паспортов состоялась в актовом зале Управления по вопросам миграции УМВД. На торжественном мероприятии присутствовали начальник УМВД России по Орловской области генерал-майор полиции Юрий Савенков, начальник Управления по делам гражданской обороны, защиты чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин, начальник Управления по безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов, руководство и сотрудники УВМ УМВД.