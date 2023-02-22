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Закон, порядок, государство

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В преддверии Дня защитника Отечества в Орловской области сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили российские паспорта новым соотечественникам и юным орловцам

Церемония вручения паспортов состоялась в актовом зале Управления по вопросам миграции УМВД. На торжественном мероприятии присутствовали начальник УМВД России по Орловской области генерал-майор полиции Юрий Савенков, начальник Управления по делам гражданской обороны, защиты чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области Александр Костин, начальник Управления по безопасности администрации города Орла Игорь Тарасов, руководство и сотрудники УВМ УМВД.

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