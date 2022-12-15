Более 25% украинских беженцев не желают возвращаться на Родину из Германии никогда

Три немецких социологических института Германии совместно с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) в четверг, 15 декабря, сообщили, что 26% украинских беженцев планируют остаться в ФРГ навсегда, – сообщает Deutsche Welle.
Три немецких социологических института Германии совместно с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) в четверг, 15 декабря, сообщили, что 26% украинских беженцев планируют остаться в ФРГ навсегда, – сообщает Deutsche Welle.
Свежие комментарии