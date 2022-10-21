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Спортивный психолог: «Абаскаль дискредитирует «Спартак» своим поведением. К тренеру-легионеру должны быть повышенные требования»

Вадим Гущин высказался о перепалке между Гильермо Абаскалем и Владимиром Федотовым Спортивный психолог оценил поведение главных тренеров «Спартака» и ЦСКА во время матча Мир РПЛ (2:2).

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