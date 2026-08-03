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Tenet T4 покидает рынок: производитель объяснил решение завершением жизненного цикла модели

Tenet T4 покидает рынок: производитель объяснил решение завершением жизненного цикла модели

В 2026 году российский рынок покидают сразу несколько доступных кроссоверов B-класса. С начала года стало известно о прекращении продаж как минимум девяти моделей, включая Tenet T4 — одну из самых бюджетных в линейке бренда.

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