Ракетный удар по Крыму и Белгороду в ночь на 5 декабря, что известно к этому часу Юлия СоколоваРежим Зеленского начал реализацию самоубийственного плана, в котором поднял планку конфронтации до максимальных значений.
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