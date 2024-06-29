Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

В Минобороны отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря - тех самых "Жнецов", что уже несколько месяцев кружат у наших границ.
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