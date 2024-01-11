Дерево в Калмыкии, которое исполняет желания. Почему стоит посетить знаменитый «Одинокий тополь»

Во время нашей поездки по просторам Калмыкии нам встречалось много интересных и удивительных мест. Об одной из таких необычайных и почитаемых достопримечательностей, со своей глубокой историей, которое расположенное в степи, я и хотел рассказать.
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