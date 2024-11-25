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Вторая попытка провокации: Guardian заявил о большом страхе Китая из-за России

Вторая попытка провокации: Guardian заявил о большом страхе Китая из-за России

Замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что сближение России c Северной Кореей не нравится Китаю. Об этом чиновник заявил во время семинара в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пишет издание The Guardian.

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