На ЗАЭС показали купол подвергшегося атаке БПЛА шестого энергоблока

Купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), атакованного беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), и обломки другого сбитого беспилотника показала в воскресенье, 7 апреля, директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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