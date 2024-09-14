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Посол Феоктистов обвинил США в попытке вбить клин между Аргентиной и Россией

Посол Феоктистов обвинил США в попытке вбить клин между Аргентиной и Россией

Обвинения в адрес российских СМИ в провокациях против аргентинского правительства голословны. Посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран, а США наоборот попытались испортить ее отношения с южноамериканской страной.

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