Посол Феоктистов обвинил США в попытке вбить клин между Аргентиной и Россией

Обвинения в адрес российских СМИ в провокациях против аргентинского правительства голословны. Посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран, а США наоборот попытались испортить ее отношения с южноамериканской страной.