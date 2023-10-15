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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ибрагимович о кальчополи: «У «Юве» 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что мы лучшие»

Ибрагимович о кальчополи: «У «Юве» 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что мы лучшие»

Ибрагимович выступал за туринский клуб с 2004 по 2006 год, дважды став чемпионом Италии.Один из титулов был отдан «Интеру».

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