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Вернулся «Союз МС-26» с космонавтами из РФ и старейшим астронавтом NASA

Российский космический корабль «Союз МС-26» доставил с Международной космической станции на Землю астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Дональда Петита (Donald Pettit) и космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Алексея Овчинина и Ивана Вагнера.

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