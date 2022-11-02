Москва периодически пополняет севастопольский бюджет, но денег всё равно не хватает?

Подходит к концу 2022 год, совсем скоро будет верстаться новый документ бюджета на 2023 год. Депутаты привычно соберутся в зале заседаний в декабре, чтобы рассмотреть проект закона о бюджете, который должен быть сбалансированным и выверенным.