Корвет ТОФ провел совместную тренировку по осмотру судов с ВМС Китая в Филиппинском море

Российский корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота совместно с кораблями Народно-освободительной армии Китая провели учения по досмотру подозрительного судна в ходе совместного патрулирования в водах Филиппинского моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии