РИА Новости: отключение России от системы SWIFT очень тормозит торговлю РФ с Европой

Агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олега Прозорова написало, что отключение России от международной системы расчетов SWIFT существенно тормозит торговлю между РФ и Евросоюзом.