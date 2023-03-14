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РИА Новости: отключение России от системы SWIFT очень тормозит торговлю РФ с Европой

РИА Новости: отключение России от системы SWIFT очень тормозит торговлю РФ с Европой

Агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олега Прозорова написало, что отключение России от международной системы расчетов SWIFT существенно тормозит торговлю между РФ и Евросоюзом.

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