Утка про «2% отечественных станков»

Журналисты «Ведомостей» бездумно перепечатали очередную страшную цифру про «Гибнущую Россию». Россия якобы произвела 11 тысяч станков, тогда как русские предприятия купили 693 тысячи станков, так что получается, мы произвели сами только жалкие 2% (ссылка).