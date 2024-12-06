В Москве провели масштабную историческую реконструкцию событий 1941 года

В Московском кинопарке показы исторической реконструкции запланированы на 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря Свидетели событий в Москве 1941 года стали первыми зрителями исторической реконструкции в честь начала контрнаступления советских войск.