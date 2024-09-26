Общий заход: в России могут создать систему регулирования цифровых платформ

Минэкономразвития предлагает создать единую систему регулирования для посреднических цифровых платформ, сообщил глава ведомства Максим Решетников в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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