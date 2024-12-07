Юран: хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о желании поработать в сборной России. «Хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы! Как игрок, я выступал за национальную команду и на мировом, и на европейском первенстве.