Совсем нет сливок, одна пальма: Роскачество предупредила о фальсификации и подмене настоящего сливочного масла – худшие марки Ольга БезродняяВ магазинах все чаще под видом качественного сливочного масла продают подделки, в которых вместо натуральных сливок используют пальмовое масло.