Совсем нет сливок, одна пальма: Роскачество предупредила о фальсификации и подмене настоящего сливочного масла – худшие марки Ольга БезродняяВ магазинах все чаще под видом качественного сливочного масла продают подделки, в которых вместо натуральных сливок используют пальмовое масло.
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