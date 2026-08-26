Контроль над Писаревкой и освобождение Неженки: российские войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях

Вооружённые силы России установили контроль над Писаревкой в Сумской области, сообщает Минобороны. Кроме того, освобождена Неженка в Запорожской области — по данным ведомства, занятый рубеж расширяет плацдарм для дальнейшего продвижения бойцов «Востока» в западном направлении.