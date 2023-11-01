В 2023 году проведут капремонт 180 Домов культуры по всей стране

Сельские ДК превратились в технологичное пространство с возможностями для творчества, саморазвития и полноценного досуга--> В Приморском крае после масштабной модернизации открыли Дом культуры имени Владимира Арсеньева.
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