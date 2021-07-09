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Меган Маркл и Кейт Миддлтон наладили отношения

Меган Маркл и Кейт Миддлтон наладили отношения

Слухи о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не ладят, муссируются в СМИ уже несколько лет. Подлила масла в огонь и сама герцогиня Сассекская, которая в интервью Опре Уинфри рассказала, что супруга принца Уильяма довела её до слёз накануне свадьбы.

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