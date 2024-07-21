Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предлагают решить проблему. После глоблального компьютерного сбоя активизировались мошенники

Предлагают решить проблему. После глоблального компьютерного сбоя активизировались мошенники

Озвучены оценки преодоления всемирного кризиса из-за хаоса с ИТ-системами Компания по кибербезопасности Crowdstrike «близка к внедрению исправлений» после того, как из-за сбоев в работе ИТ-систем 8,5 млн устройств Windows по всему миру вышли из строя.

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