Предлагают решить проблему. После глоблального компьютерного сбоя активизировались мошенники

Озвучены оценки преодоления всемирного кризиса из-за хаоса с ИТ-системами Компания по кибербезопасности Crowdstrike «близка к внедрению исправлений» после того, как из-за сбоев в работе ИТ-систем 8,5 млн устройств Windows по всему миру вышли из строя.