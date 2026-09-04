Tron обошел Ethereum по объему USDT после резкого роста предложения

Сеть Tron вышла на первое место по объему USDT, опередив Ethereum. За последний месяц количество стейблкоинов Tether в сети увеличилось примерно на $4 млрд и достигло $94,27 млрд.
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