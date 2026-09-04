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Tron обошел Ethereum по объему USDT после резкого роста предложения

Tron обошел Ethereum по объему USDT после резкого роста предложения

Сеть Tron вышла на первое место по объему USDT, опередив Ethereum. За последний месяц количество стейблкоинов Tether в сети увеличилось примерно на $4 млрд и достигло $94,27 млрд.

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