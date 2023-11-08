Цыгановы раскрыли причины согласия пойти на интервью к Дудю

Виктория и Вадим Цыгановы раскрыли причины, по которым согласились пойти на интервью к Юрию Дудю. По словам пары, они решились на разговор ради беседы о Боге, так как интервьюер заверил их в том, что является православным верующим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии