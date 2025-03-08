Губерантор Андрей Клычков поздравил орловчанок с 8 марта

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил женщин региона с Международным женским днем. В этот раз глава региона отметил вклад прекрасного пола в инициативы по поддержке армии и отдельно поздравил матерей, дочерей и сестер защитников Отечества.
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