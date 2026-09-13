В Екатеринбурге прошел гастрофестиваль «Хлебом едины» в Парке Маяковского

В Екатеринбурге 12 сентября состоялся гастрономический фестиваль «Хлебом едины». Мероприятие прошло на территории Парка Маяковского и было приурочено к двум событиям: работе Творческой резиденции Международного фестиваля молодёжи и празднованию Дня народов Среднего Урала.