Название курса: Операционный менеджмент и непрерывные улучшения Школа: Skillbox Направление / специальность: Управление Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Операционный менеджмент и непрерывные улучшения от Skillbox Обучение на курсе […] The post Курс Операционный менеджмент и непрерывные улучшения от Skillbox appeared first on Онлайн-курсы .