В Петербурге запустили бесплатную вакцинацию собак от бешенства

Поставить прививку питомцу можно в рамках акции в государственной ветклинике.Бешенство – с древних времен и до наших дней считается одним из самых страшных и смертельных заболеваний из общих для животных и человека.
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