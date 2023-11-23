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Свежие комментарии

В Петербурге запустили бесплатную вакцинацию собак от бешенства

В Петербурге запустили бесплатную вакцинацию собак от бешенства

Поставить прививку питомцу можно в рамках акции в государственной ветклинике.Бешенство – с древних времен и до наших дней считается одним из самых страшных и смертельных заболеваний из общих для животных и человека.

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Комментарии
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F I
Надо же .  А я думала что прививки от бешенства в веках бесплатные....были....
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