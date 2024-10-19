«Визг стоял, мало кто ушел живым»: Алаудинов рассказал детали уничтожения наемников в зоне СВО

32,2K прочтений 3 дня назад Спецназ «Ахмат» ликвидировал немецких наемников в зоне СВО, заявил в эфире передачи «Соловьев Live» замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии