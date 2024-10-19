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«Визг стоял, мало кто ушел живым»: Алаудинов рассказал детали уничтожения наемников в зоне СВО

«Визг стоял, мало кто ушел живым»: Алаудинов рассказал детали уничтожения наемников в зоне СВО

32,2K прочтений 3 дня назад Спецназ «Ахмат» ликвидировал немецких наемников в зоне СВО, заявил в эфире передачи «Соловьев Live» замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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